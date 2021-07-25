На кольцевой дороге Екатеринбурга погиб велосипедист

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии. Фото: отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Ближе к вечеру 24 июля в Екатеринбурге иномарка сбила велосипедиста. Он погиб на 63-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Предварительно установлено, что Nissan Qashqai, за рулём которого была 54-летняя женщина, двигалась по правой полосе со стороны посёлка Медный в сторону Чусовского тракта. Она съехала на островок безопасности, где сбила велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Удар был такой силы, что шлем спортсмена остался в лобовом стекле машины.

От полученных травм 29-летний мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Женщина, что сбила велосипедиста, рассказала, что перед ДТП двигалась по правому ряду со скоростью 60 километров в час. Полицейские выясняют причины ДТП, устанавливают виновных.