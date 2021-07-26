Семье погибшего строителя Макаровского моста выплатят 800 тысяч рублей

Рабочего ударило током во время установки арматурной решётки в котлован. Фото: Павел Ворожцов

Компания, занимающаяся строительством Макаровского моста в Екатеринбурге, выплатит 800 тысяч рублей семье погибшего строителя. Суд взыскал 300 тысяч компенсации морального вреда в пользу супруги и по 250 тысяч - каждому ребёнку.

Прокуратура Железнодорожного района г. Екатеринбурга по итогам проверки, организованной после гибели строителя Макаровского моста, направила в суд исковое заявление к ООО "ТК "Элитстрой" с требование взыскать компенсацию морального вреда в пользу супруги 300 тыс. рублей, в пользу двух детей - по 500 тыс. рублей.

"Кировский районный суд г. Екатеринбурга исковые требования прокурора удовлетворил частично, обязав организацию выплатить по 250 тыс. рублей на каждого из несовершеннолетних детей. В части взыскания в пользу супруги погибшего работника компенсации морального вреда суд отказано", - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

После поданной апелляции Свердловский областной суд частично отменил решение суда 1 инстанции и обязал организацию всё-таки выплатить супруге 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Таким образом компания выплатит семье погибшего 800 тыс. рубелей.

Напомним, инцидент произошёл 25 июля 2019 года. Рабочий приехал на строительную площадку по реконструкции моста на ул. Челюскинцев на автомобиле, оборудованном гидроманипулятором. Работы производились вблизи воздушной линии электропередачи. Разгружая строительные материалы, рабочий задел ЛЭП стрелой манипулятора. В результате этого произошло возгорание автомобиля, а водителя ударило током, и он погиб на месте происшествия. Прокуратура организовала проверку, а СКР возбудил уголовное дело.