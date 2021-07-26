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26 июля 2021, 15:23

У выполнявшего рейс из Минеральных вод в Екатеринбург самолёта отказал автопилот

Самолёт

Пилоты посадили лайнер в ручном режиме. Евгения Скачкова

Сегодня, 26 июля, при выполнении рейса U6-206 компанией «Уральские авиалинии» по маршруту «Минеральные воды - Екатеринбург» у самолёта отказал автопилот. Об этом командир воздушного судна А-320 осведомил наземные службы.

Пилоты посадили лайнер в ручном режиме позже расписания на 24 минуты, в 14:05. Пострадавших нет. На борту самолёта находились 130 пассажиров, из них 21 ребёнок, 6 членов экипажа.

По факту отказа автопилота Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Областная газета Свердловской области

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