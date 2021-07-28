В Екатеринбурге трёх детей с отравлением сняли с поезда Санкт-Петербург – Тюмень

Три ребёнка вышли на станции Екатеринбург-Пассажирский. Фото: Алексей Кунилов.

На Урале транспортная прокуратура организовала проверку по информации об отравлении детей. Из-за недомогания трёх юных пассажиров сняли с поезда сообщением Санкт-Петербург – Тюмень в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, дети с признаками пищевого отравления были госпитализированы. В поезде взяты пробы и образцы воды, питания.

По предварительным данным, перед поездкой группа в составе 18 ребят и двух сопровождающих поели в ресторане отеля "Ладога" в Санкт-Петербурге. В пути дети почувствовали себя плохо. Для оказания медпомощи некоторые из них были сняты с поезда на станциях Шарья и Киров.

Отмечается, что "Свердловской и Тюменской транспортными прокуратурами проводится проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних при организации перевозки железнодорожным транспортом, санитарно-эпидемического законодательства". Ситуация находится на контроле Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого.