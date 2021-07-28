Президент России выразил соболенования в связи с трагическими последствиями наводнения в Индии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями наводнений и оползней в западных штатах Индии. Жертвами стихии стали почти 200 человек.
"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в западных штатах Индии. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме на сайте Кремля.
С началом сезона муссонных дождей в Индии с разных концов страны начали поступать сообщения о наводнениях, подтоплениях и оползнях, вызванных сильными ливнями. В западных штатах государства насчитывается более 190 погибших в результате ЧС.
Напомним, в середине июля в Бельгии случилось крупнейшее за последние 100 лет наводнение, в результате которого погибло около 40 человек. Стихия обрушилась и на запад Германии, где число жертв наводнения достигло 164 человек. Без вести пропавшими считаются 1,3 тысячи человек.
На прошлой неделе также сообщалось о наводнениях в Китае.
Этим летом в России дожди также стали причиной наводнений во множестве регионов, в том числе на Среднем Урале. Из-за ливней в начале июля произошло подтопление территорий в трёх муниципалитетах Свердловской области. Речь идёт о Горноуральском, Нижнесалдинском и Верхнесалдинском округах. Стихия уничтожила имущество и урожай жителей. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что за месяц последствия потопа устранят, а за утраченный урожай выплатят компенсацию.