Президент России выразил соболенования в связи с трагическими последствиями наводнения в Индии

Жертвами стихии стали почти 200 человек. Фото: скриншот из видео с YouTube-канала РБК.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями наводнений и оползней в западных штатах Индии. Жертвами стихии стали почти 200 человек.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в западных штатах Индии. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

С началом сезона муссонных дождей в Индии с разных концов страны начали поступать сообщения о наводнениях, подтоплениях и оползнях, вызванных сильными ливнями. В западных штатах государства насчитывается более 190 погибших в результате ЧС.

Напомним, в середине июля в Бельгии случилось крупнейшее за последние 100 лет наводнение, в результате которого погибло около 40 человек. Стихия обрушилась и на запад Германии, где число жертв наводнения достигло 164 человек. Без вести пропавшими считаются 1,3 тысячи человек.

На прошлой неделе также сообщалось о наводнениях в Китае.