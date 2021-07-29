В Свердловской области сотрудник Росгвардии подобрал с обочины ребёнка в подгузнике

Ребёнка нашёл старший прапорщик полиции Игорь Яремчук. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области сотрудник Росгвардии нашёл маленького ребёнка, который остался без присмотра родителей. Плачущий мальчик шёл по дороге босиком. В прохладную погоду он был одет только в футболку и подгузник.

Инцидент произошёл в городе Нижние Серги. Двигаясь на служебной машине по улице Мира, сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Игорь Яремчук увидел плачущего маленького мальчика, который шёл вдоль дороги. На вид ребёнку было около двух лет, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Сотрудник Росгвардии остановил автомобиль и подошёл к малышу, чтобы выяснить, почему он гуляет возле дороги один, без взрослых. Мальчик не отвечал и продолжал плакать. Росгвардеец посадил ребёнка в автомобиль, чтобы он согрелся, и доложил о случившемся дежурному пункта централизованной охраны, а также попросил вызвать инспектора по делам несовершеннолетних.

В это время мимо проходили две женщины. Мужчина попросил их присмотреть за ребёнком, пока он продолжит обход домов в поисках очевидцев, но одна из них узнала в малыше своего сына. Женщина предоставила сотрудникам правоохранительных органов документы, подтверждающие, что она является законным представителем мальчика. Убедившись, что жизни и здоровью ребёнка ничто не угрожает, правоохранители передали ей ребёнка. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Правоохранители не смогли оперативно предоставить информацию корреспонденту "Областной газеты" о том, какое наказание грозит женщине.