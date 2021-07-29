Екатеринбурженка перевела телефонным мошенникам более 2,7 миллиона рублей

Женщина рассказала, что не могла адекватно мыслить из-за оказанного психологического давления. Фото: Алексей Кунилов

Жительница Екатеринбурга отправила телефонным мошенникам более 2,7 миллиона рублей. Один из мужчин, звонивших потерпевшей, представился сотрудником силового ведомства.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, местная жительница 1973 года рождения обратилась за помощью к полицейским 28 июля. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который заявил, что некто пытается снять с её счетов деньги.

Злоумышленник сказал, что для сохранности средств женщине необходимо следовать указаниям представителя отдела безопасности кредитной организации. Он перевёл звонок на неизвестных, которые рекомендовали даме обналичить все накопления и перевести их на «защищённые» банковские счета через QIWI-кошелёк. После того, как женщина выполнила все требования, мошенники перестали выходить на связь.

В итоге жительница столицы Урала лишилась более 2,7 миллиона рублей. По словам заявительницы, на неё было оказано психологическое давление, из-за чего она не смогла адекватно воспринимать происходящее.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).

Как писала «Областная газета», на Среднем Урале телефонные аферисты грабят по 20 человек в день. За первые шесть месяцев 2021 года в регионе было зафиксировано 1436 краж с банковских карт и почти 2500 фактов финансового мошенничества.