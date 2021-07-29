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29 июля 2021, 20:20

В турецком Мармарисе началась эвакуация постояльцев отелей

Курорт

Число погибших в результате пожара достигло трёх, пострадали более 120 человек. Фото: Алексей Кунилов

В курортном Мармарисе на западе Турции 29 июля началась эвакуация постояльцев отелей. Решение было принято в связи с угрозой их безопасности на фоне сильного лесного пожара.

Как отмечает ТАСС, точное число гостиниц, в которых проходит эвакуация, не называется. Природный пожар начался накануне, 28 июля, вблизи курортного города Манавгат.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стала сильная жара, установившаяся на территории региона. Ранее в генконсульстве России в Анталье сообщили, что информация о пострадавших в результате пожаров россиянах не поступала, а основные туристические объекты расположены на безопасном удалении от зоны риска.

В дипломатическом представительстве также сообщили, что вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожара достигло трёх, пострадали более 120 человек. В тушении задействованы десятки пожарных автомобилей, вертолёты и самолёты.

Как писала «Областная газета», полёты в турецкую Анталью возобновились из международного аэропорта Кольцово 22 июня. Первыми двумя рейсами в Турцию отправились около 600 уральцев. Открытие границ Турции спровоцировало 10-процентный рост цен в местных гостиницах.

Областная газета Свердловской области

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