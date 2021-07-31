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Общество / Происшествия
31 июля 2021, 12:14

В Нижних Сергах в ВАЗ-21103 влетел кусок тормозного барабана грузовика. Водитель погиб

Место ДТП

У грузовика отсоединился металлический фрагмент тормозного барабана и влетел в лобовое стекло встречного автомобиля ВАЗ. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 19 км автодороги "Нижние Серги-Михайловск-Арти" произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-21103 и грузовика "МАН". Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, вечером 30 июля у двигающегося в сторону посёлка Арти грузовика отсоединился металлический фрагмент тормозного барабана и влетел в лобовое стекло встречного автомобиля ВАЗ, за рулём которого находился водитель 1999 года рождения.

Фото: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Молодой человек был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной шеи, ушибом головного мозга, сочетанной травмой и закрытым переломом шейного отдела позвоночника. От полученных травм он скончался в больнице.

Сотрудники Госавтоинспекции опросили очевидцев аварии, изучили камеры фиксации, по которым удалось определить грузовик, причастный к аварии. С водителем удалось связаться - он подтвердил, что был на месте ДТП и сейчас находится в Екатеринбурге на одной из промышленных баз на разгрузке. Полицейские выехали к месту нахождения машины и ходе осмотра установили, что у тягача нет части тормозного барабана.

Водителя грузовика, мужчину 1992 года рождения, опрашивают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП организована проверка. 

Областная газета Свердловской области

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