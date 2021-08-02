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Общество / Происшествия
2 августа 2021, 17:25

На свердловских водоёмах с начала купального сезона погибло 67 человек

Люди на пляже

В Свердловской области нет ни одного водоёма, разрешённого для купания. Фото: Галина Соловьёва

С начала купального сезона в водоёмах Свердловской области утонуло 67 человек. Их них - 14 детей.

Погибшие дети находились без присмотра родителей, а места трагедий были не оборудованы для купания, сообщает департамент информполитики региона.

Сотрудники МЧС и полицейские патрулируют зоны отдыха и напоминают людям о соблюдении правил безопасного поведения на воде. С начала купального сезона они составили более тысячи административных протоколов.

Наиболее частые нарушения: купание в запрещённых местах или в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие присмотра за плавающими детьми.

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Областная газета Свердловской области

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