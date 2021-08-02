В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В Турции произошло ДТП с автобусом, на борту которого находились российские туристы. Есть погибшие и пострадавшие.

По данным Генерального консульства России в Анталье, инцидент произошёл в районе Манавгата. Автобус вёз в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Автобус пересёк разделительную линию и, выскочив на встречку, перевернулся.

В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжёлые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Остальные доставлены в местные больницы. К месту аварии выехал сотрудник Генконсульства.

"Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам", - говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, в ДТП погибли четыре россиянина, в больницах находятся 16 человек. Все туристы из Самарской области.