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Общество / Происшествия
2 августа 2021, 23:08

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В Турции произошло ДТП с автобусом, на борту которого находились российские туристы. Есть погибшие и пострадавшие.

По данным Генерального консульства России в Анталье, инцидент произошёл в районе Манавгата. Автобус вёз в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Автобус пересёк разделительную линию и, выскочив на встречку, перевернулся.

В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжёлые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Остальные доставлены в местные больницы. К месту аварии выехал сотрудник Генконсульства.

"Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам", - говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, в ДТП погибли четыре россиянина, в больницах находятся 16 человек. Все туристы из Самарской области.

Областная газета Свердловской области

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