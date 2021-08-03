В Кольцово произошёл инцидент с самолётом из Симферополя

Кольцово работает в штатном режиме. Фото: Галина Соловьёва.

Транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом в Кольцово. Речь идёт о вынужденной посадке самолёта авиакомпании "Nordwind Airlines".

По данным Уральской транспортной прокуратуры, во время утреннего рейса Симферополь - Екатеринбург командир воздушного судна сообщил об отказе зелёной гидросистемы. Экипажем было принято решение о посадке в аэропорту Кольцово с данной неисправностью.

Самолёт благополучно сел. На борту находились 148 пассажиров, в том числе 41 ребёнок. По факту инцидента Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, "по запросу командира воздушного судна, следовавшего из Симферополя в Екатеринбург и совершившего посадку в аэропорту Кольцово, самолёт был отбуксирован со взлётно-посадочной полосы к месту стоянки". Изданию уточнили, что аэропорт работает в штатном режиме.