В Свердловской области на ребёнка упала часть контейнерной площадки

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На Среднем Урале металлическая стенка конструкции контейнерной площадки упала на ребёнка. Прокуратурой организована проверка.

Инцидент произошёл в деревне Марийские Карши Ачитского района 3 августа. В результате происшествия пострадала девочка 2017 года рождения. Она получила открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости слева и ушибленную рану лобной кости. Сейчас ребёнок госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу Екатеринбурга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что прокуратура Ачитского района организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства. В ходе надзорных мероприятий специалисты ведомства "дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также действиям ответственных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации контейнерной площадки".