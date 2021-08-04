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Общество / Происшествия
4 августа 2021, 16:51

В Свердловской области на ребёнка упала часть контейнерной площадки

контейнерная площадка

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На Среднем Урале металлическая стенка конструкции контейнерной площадки упала на ребёнка. Прокуратурой организована проверка.

Инцидент произошёл в деревне Марийские Карши Ачитского района 3 августа. В результате происшествия пострадала девочка 2017 года рождения. Она получила открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости слева и ушибленную рану лобной кости. Сейчас ребёнок госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу Екатеринбурга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что прокуратура Ачитского района организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства. В ходе надзорных мероприятий специалисты ведомства "дадут правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также действиям ответственных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации контейнерной площадки".

Областная газета Свердловской области

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