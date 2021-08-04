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4 августа 2021, 20:12

Из-за ДТП на Объездной дороге в Екатеринбурге перекрыты две полосы из трёх

ДТП

Автомобили получили значительные повреждения. Фото: Оксана Жилина

В Екатеринбурге на Объездной дороге в вечерний час-пик столкнулись легковые автомобили. В результате две полосы из трёх оказались перекрыты для движения.

Как рассказал «Областной газете» читатель, авария произошла приблизительно в 19:50 на Объездной дороге на участке между улицами Амундсена и Серафимы Дерябиной (в направлении Серафимы Дерябиной). Судя по фото, иномарка на значительной скорости протаранила автомобиль ВАЗ-2110. Удар был такой силы, что у отечественного авто оказалась полностью смята задняя часть.

Фото: Оксана Жилина

«Машин скорой медицинской помощи или полиции на месте пока нет, зато собралась толпа очевидцев. Есть возможность проехать только по одной полосе — по средней. В иномарке, судя по всему, ехала семья с двумя маленькими детьми, сейчас она ждёт помощи на обочине», — сообщил читатель.

Что послужило причиной столкновения, сколько человек находились в машинах, участвовавших в ДТП, есть ли пострадавшие и сколько их, на момент публикации данного материала не было известно.

Областная газета Свердловской области

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