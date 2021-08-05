Самолёт рейса Екатеринбург-Москва подал сигнал тревоги и экстренно сел в Казани

Самолёт вынужден был совершить посадку по технической причине. Фото: Евгения Скачкова

Самолёт, летевший по маршруту Екатеринбург - Москва, совершил экстренную посадку в Казани. Перед этим экипаж авиасудна подал сигнал тревоги.

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 примерно через час после вылета подал сигнал тревоги, пролетая над Удмуртией. Он изменил курс и стал снижаться до высоты 2,1 тысячи метров. Примерно в 00:03 самолёт приземлился в аэропорту Казани.

"Борт сел благополучно, всё в штатном режиме", - сообщили в справочной службе аэропорта.

Пресс-секретарь авиакомпании "Россия" Сергей Стариков рассказал ТАСС, что самолёт экстренно приземлился по технической причине.

По последним данным, пассажиров отправили в Москву другим рейсом. Из Казани он вылетел примерно в 05:00 утра.