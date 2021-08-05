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5 августа 2021, 11:00

В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе

Машина с места ДТП

Пьяный водитель управлял машиной "ВАЗ 21053". Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Белоярском районе Свердловской области пьяный водитель сбил на пешеходном переходе мужчину и 9-летнего мальчика. Ребёнка протащило 50 метров под днищем автомобиля. Он погиб на месте.

ДТП произошло в посёлке Белореченский Белоярского района, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина 1958 года рождения, находившийся за рулём машины "ВАЗ-21053", совершил наезд на двух пешеходов, в том числе ребёнка, которые передвигались по пешеходному переходу. Водитель продолжил движение и протащил мальчика под автомобилем ещё более 50 метров, затем улетел в кювет.

В результате ДТП 9-летний пешеход погиб. 40-летний отец мальчика серьёзных травм не получил и за медпомощью не обращался. Он рассказал, что держал сына за руку, когда они переходили дорогу. Отец не заметил машину, так как она выехала из-за поворота. 

Инспекторы выяснили, что 63-летний водитель - уроженец Асбеста. Его стаж вождения - 36 лет. За это время к административной ответственности не привлекался. В ходе освидетельствования сотрудники ГИБДД выявили у него алкогольное опьянение, результат показал 0,910 мг/литр. Он ехал с дня рождения друзей.

Мужчину задержали и поместили в СИЗО для дальнейшего разбирательства. По факту ДТП проводится расследование.

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Областная газета Свердловской области

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