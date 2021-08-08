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8 августа 2021, 10:12

В Екатеринбурге на Вторчермете сгорел заброшенный деревянный дом

Сгоревший дом

Сгорел деревянный дом и дворовые постройки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на Вторчермете ночью сгорел частный деревянный дом. В нём никто не жил.

Пожар произошёл в доме, который располагался в переулке Сухумском. Сгорели надворные постройки и частное неэксплуатируемое здание. Площадь возгорания составила 100 кв. м.

 "В тушении пожара были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава. В 03:30 огонь локализован, в 04:30 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:35", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, на этой неделе в пятиэтажном доме на улице Стахановской произошёл серьёзный пожар. В результате огнём оказалась объята одна из квартир многоэтажки, она полностью выгорела. Причиной возгорания стал хлопок бытового газа.

Областная газета Свердловской области

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