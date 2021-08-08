Прокуратура в Екатеринбурге взяла на контроль проверку информации об избиении 95-летней женщины

Прокуратура в Екатеринбурге проконтролирует ход проверки информации об избиении сиделкой 95-летней женщины-ветерана труда. Об инциденте сообщали некоторые городские СМИ.
По предварительным данным, инцидент произошёл в начале августа этого года. Одна из сиделок избила пенсионерку. У неё зафиксировали многочисленные ушибы и сильные гематомы.
"Органами полиции по заявлению родственников проводится доследственная проверка на наличие признаков состава преступления. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверке", - сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.
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