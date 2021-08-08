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8 августа 2021, 13:09

Прокуратура в Екатеринбурге взяла на контроль проверку информации об избиении 95-летней женщины

Вывеска: прокуратура свердловской области

Прокуратура проконтролирует ход доследственной проверки. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура в Екатеринбурге проконтролирует ход проверки информации об избиении сиделкой 95-летней женщины-ветерана труда. Об инциденте сообщали некоторые городские СМИ.

По предварительным данным, инцидент произошёл в начале августа этого года. Одна из сиделок избила пенсионерку. У неё зафиксировали многочисленные ушибы и сильные гематомы.

"Органами полиции по заявлению родственников проводится доследственная проверка на наличие признаков состава преступления. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверке", - сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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