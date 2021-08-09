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Общество / Происшествия
9 августа 2021, 08:07

В Сухом Логу в результате ДТП погибли два человека

ДТП с грузовиком

По факту ДТП проводится проверка. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Сухом Логу грузовик въехал в легковушку. В результате погибли молодой человек и девушка.

Инцидент произошёл накануне на 24 километре автодороги Камышлов - Сухой Лог. 57-летний водитель грузовика Scania не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с "ВАЗ-21093", сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Известно, что за рулём легковушки был 19-летний свердловчанин. Он и его 19-летняя пассажирка скончались до приезда скорой. Водитель грузового автомобиля травм не получил. По факту ДТП проводится проверка. 

Как рассказал инспекторам водитель Scania, во время дождя на криволинейном участке дороги машину занесло. Водительский стаж мужчины составляет 39 лет, имеет один административный штраф за нарушение ПДД РФ. Состояние опьянения не установлено.

Областная газета Свердловской области

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