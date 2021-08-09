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9 августа 2021, 09:17

Машина и экскаватор-погрузчик сгорели при пожаре в Ревде

сгоревшая машина

Огонь повредил машины, стоявшие в гараже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сегодня ночью в Ревде на улице Спортивная произошёл пожар. Полыхали автомобили.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 3:08. К месту происшествия на двух спецмашинах выезжали семь огнеборцев.

В 03:14 огонь был локализован, открытое горение ликвидировано в 03:17. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:40.

Отмечается, что огнём повреждены моторные отсеки, кабины двух автомобилей "ЗИЛ", салон автомобиля "ГАЗель", а также трактор-экскаватора "JCB". Данные транспортные средства находились в гаражном боксе.

Меньше повезло машинам, стоявшим на открытой площадке - "УАЗ" и трактор-экскаватора "JCB" сгорели. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Областная газета Свердловской области

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