Как получить 10 тысяч рублей за утраченный из-за наводнения урожай?

Вот так выглядели придомовые территории в Верхней Салде после затопления в июле. Фото: Павел Ворожцов

С момента затопления Горноуральского ГО, Верхней Салды и Нижней в результате сильных ливней прошёл уже месяц (см. «ОГ» №120 от 07.07.2021). Большинство людей практически сразу получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей и от 50 до 100 тысяч рублей – за частичную или полную утрату имущества первой необходимости. Теперь же жители этих территорий могут получить компенсацию в виде 10 тысяч рублей за утраченный урожай.

Самые большие суммы-компенсации получают жители Верхнесалдинского ГО. Как рассказала «Облгазете» начальник отдела по социальной сфере и культуре администрации округаСветлана Полякова, местные жители уже получили почти 1,5 млн рублей из местного бюджета и около 10 млн – из областного. Сейчас округ ожидает ещё 5,2 млн рублей от области.

Все документы для возмещения ущерба за утраченный урожай в мэрии уже готовят. Всего в этом округе 212 садов – в администрацию поступило 194 заявления. При этом если у человека свой дом, то он может получить компенсацию как за утрату имущества, так и за потерянный урожай.

– Основная масса жителей написала заявления на получение компенсаций в июле, но некоторые люди ещё тянутся, – говорит Светлана Полякова.

На втором месте по нанесённому от затопления ущербу находится Горноуральский ГО.

– Материальная и финансовая помощь гражданам выплачена практически в полном объёме, – пояснила начальник отдела финансового управления администрации округа Людмила Грибова. – Более 8 млн рублей уже выплачено. Также ждём компенсаций по утраченному урожаю: 30 садовым участкам должны заплатить 300 тысяч рублей.

Жители Нижней Салды получают те же самые выплаты, но в меньших объёмах, поскольку их имуществу нанесён меньший ущерб. Но выплаты за потерянный урожай здесь производятся в том же объёме, что и везде.

– Владельцы 70 садовых участков у нас получат 690 тысяч рублей, – комментирует начальник отдела экономики администрации округа Елена Голышева. – Такая сумма потому, что есть два участка, находящихся в долевой собственности: один владелец подал заявление, а другой – нет.

Официальные сроки подачи заявлений на разные компенсации, в том числе по потере урожая, во всех трёх округах уже закончились. Но если кто-то из жителей по объективным причинам не успел этого сделать, он ещё может обратиться в администрацию своего округа. Там выдадут список документов и расскажут подробности.

Все, кто уже оформил заявки на выплаты, ждут поступления средств.

– Вода на моём участке во время затопления поднялась на уровень двух метров – смыло всё, – сетует жительница Верхней Салды Ольга Шапкарина. – Весь урожай уже убрали, ничего не осталось. Сейчас только выхожу в огород и со слезами ухожу обратно: я в апреле ломала руку и засаживала весь огород одной рукой практически в одиночку. Урожая должно было хватить и мне, и детям, а сейчас – ничего. Компенсация в виде 10 тысяч рублей, конечно, не покроет понесённых убытков. Но главное, чтобы все обещанные выплаты вообще были: сейчас я живу в доме, который признали аварийным в результате затопления. У нас на Урале уже в сентябре бывают заморозки – успеть бы отремонтировать всё необходимое до этого времени.

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