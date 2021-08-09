Трое россиян погибли из-за наводнения в Германии

Наводнение имело разрушительную силу. Фото: Павел Ворожцов

Жертвами разрушительных наводнений в Германии стали трое россиян. Их снесло потоком воды.

Об этом посол РФ в Берлине Сергей Нечаев рассказал "Известиям".

"Увы, но трагедия не обошла стороной наших соотечественников: в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ. Их просто несло потоком, и никто ничего не мог поделать", - рассказал подробности дипломат. Он выразил соболезнования родным и друзьям погибших.

Напомним, стихия обрушилась на запад Германии в середине июля. Жертвами наводнения стали около 200 человек. Также наводнение произошло и в Бельгии, оно считается самым крупным за последние 100 лет. В результате него погибло около 40 человек. Крупные стихийные бедствия из-за дождей произошли также в Китае и Индии.

Этим летом ливни также стали причиной наводнений на Среднем Урале. Из-за дождей в начале июля произошло подтопление территорий в трёх муниципалитетах Свердловской области: Горноуральском, Нижнесалдинском и Верхнесалдинском округах. Стихия уничтожила имущество и урожай жителей. Власти региона пообещали, что за месяц последствия потопа устранят, а за утраченный урожай выплатят компенсацию.