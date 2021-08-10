В Каменском ГО в результате ДТП погиб человек, двое пострадали

Пострадал 10-летний пассажир "ВАЗ-21099". Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На территории Каменского городского округа столкнулись "ВАЗ-21099" и Ауди Q5. Есть погибший и пострадавшие.

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, "ВАЗ-21099", который двигался со стороны города Каменска-Уральского в сторону села Покровского столкнулся со встречной машиной Ауди Q5. Инцидент произошёл в понедельник вечером.

В результате аварии водитель первого автомобиля скончался на месте. Его 10-летний пассажир с тяжёлыми травмами доставлен в реанимационное отделение больницы Каменска-Уральского. Ребёнок в нарушение ПДД был пристёгнут только штатным ремнём безопасности. Травмы также получил и водитель второго транспортного средства.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа провели все необходимые процессуальные действия, установили личности погибшего и пострадавших. По факту ДТП ведётся следствие. По его окончании будет принято мотивированное решение.

Очевидцев данного ДТП просят звонить по номеру 8 (3439) 32-33-45 (Дежурная часть ГИБДД, круглосуточно) или 32-37-29 (отдел дознания ГИБДД, с пн-пт, с 09-18).