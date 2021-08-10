Темы дня

Общество / Происшествия
10 августа 2021, 08:31

В Каменском ГО в результате ДТП погиб человек, двое пострадали

ДТП

Пострадал 10-летний пассажир "ВАЗ-21099". Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На территории Каменского городского округа столкнулись "ВАЗ-21099" и Ауди Q5. Есть погибший и пострадавшие.

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, "ВАЗ-21099", который двигался со стороны города Каменска-Уральского в сторону села Покровского столкнулся со встречной машиной Ауди Q5. Инцидент произошёл в понедельник вечером.

В результате аварии водитель первого автомобиля скончался на месте. Его 10-летний пассажир с тяжёлыми травмами доставлен в реанимационное отделение больницы Каменска-Уральского. Ребёнок в нарушение ПДД был пристёгнут только штатным ремнём безопасности. Травмы также получил и водитель второго транспортного средства.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа провели все необходимые процессуальные действия, установили личности погибшего и пострадавших. По факту ДТП ведётся следствие. По его окончании будет принято мотивированное решение.

Очевидцев данного ДТП просят звонить по номеру 8 (3439) 32-33-45 (Дежурная часть ГИБДД, круглосуточно) или 32-37-29 (отдел дознания ГИБДД, с пн-пт, с 09-18).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.08.2021, 09:47 / Общество
В Нижнем Тагиле, Ревде и Первоуральске выявлено более 16 тысяч случаев коронавируса
10.08.2021, 09:15 / Общество
Активность клещей в Свердловской области продолжает снижаться
10.08.2021, 08:31 / Общество
В Каменском ГО в результате ДТП погиб человек, двое пострадали
10.08.2021, 08:03 / Общество
Каменск-Уральский накрыл смог
09.08.2021, 23:00 / Спорт
ФК «Урал» уступил «Сочи» со счётом 0:2