16-летний свердловчанин спас троих детей из горящего дома

Эвакуированных из двух домов детей Сергей Тетеревков успокаивал до прибытия пожарных. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Житель села Чатлык Красноуфимского округа - 16-летний Сергей Тетеревков - спас троих ребят из горящего частного дома по улице Ленина. Он также позаботился о детях, находящихся в соседнем здании.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в начале месяца молодой человек стал очевидцем утреннего пожара. О горящем доме подросток сообщил отцу и вернулся на место происшествия.

Поскольку огнём уже были объяты крыша и входная дверь дома, попасть внутрь жилища Сергей смог только через окно. В помещении спали три ребёнка. Их юный свердловчанин разбудил и эвакуировал на улицу.

Огонь мог распространиться на соседний дом. Его жильцов Сергей Тетеревков попытался разбудить. Однако на стук никто не отзывался. Молодой человек зашёл в помещение и обнаружил, что там спят четверо детей. Их также пришлось вывести на улицу.

О том, где во время пожара были взрослые, "Областной газете" уточнить не смогли. Предполагается, что данным вопросом займётся полиция и прокуратура.

Сообщение о пожаре поступило в 4:30. Менее 10 минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.

Известно, что Сергей Тетеревков является учащимся Красноуфимского профессионального училища №115. В настоящее время ГУ МЧС России по Свердловской области рассматривает вопрос о представлении Сергея к награде МЧС России.