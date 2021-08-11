В Сосьвинском ГО полыхал экскаватор

В результате пожара на площади 8 квадратных метров повреждены кабина, моторный отсек экскаватора. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ночь на 11 августа в Сосьвинском городском округе горел экскаватор "ЕК-12". Ещё одно транспортное средство пострадало от огня в Екатеринбурге.

Информация о первом инциденте поступила на пульт диспетчера в 00:40. В посёлок Восточный на одной спецмашине выезжали четыре спасателя. Они локализовали огонь в 00:46, ещё через четыре минуты ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 01:50.

В результате пожара на площади 8 квадратных метров повреждены кабина, моторный отсек экскаватора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Также этой ночью в посёлке Исток (Екатеринбурге) на улице Главная горела машина Renault Megane. Огонь повредил кузов и салон автомобиля. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут.