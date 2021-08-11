В Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 96 человек

По лестничным маршам эвакуированы 96 человек (из них 6 детей), в том числе с помощью спасательных устройств - 16 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошёл пожар в 12-этажном жилом доме на Денисова-Уральского. Из горящего помещения были эвакуированы 96 человек, в том числе шесть детей. Пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 2:45. Тушить домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже, отправились 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 03:55 огонь был локализован, а ещё через три минуты - ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08:09. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В ночь на 11 августа пожары произошли ещё в двух домах Екатеринбурга - на улице Бисертская и Ломоносова. В первом случае были эвакуированы 15 человек (в том числе три ребёнка), а во втором - 5 человек (из них двое детей).

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