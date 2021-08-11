Площадь разлива нефти в Чёрном море увеличилась в 400 раз

Загрязнёнными оказались 7 километров побережья недалеко от Утришского заповедника. Фото со спутника спутника Sentinel-1 предоставлено Институтом космических исследований РАН

Площадь разлива нефти в Чёрном море составила 80 квадратных километров. В результате ЧП уже загрязнено около семи километров побережья между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что нефтяное пятно вытянуто от берега в открытое море на расстояние в 19 километров, сообщает Институт космических исследований РАН. О загрязнении побережья нефтепродуктами в своём telegram-канале пишет РИА «Новости».

Утечка сырой нефти случилась 7 августа при погрузке через выносной терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в греческое судно Minerva Symphony. Изначально в КТК утверждали, что площадь разлива не превышала 200 квадратных метров, а в воду попало около 12 кубометров нефти. Оценки Института космических исследований в 400 раз превышают данные КТК.

Разлив хорошо виден на снимке со спутника Sentinel-1. В Росприроднадзоре заявили, что оценят ущерб от разлива нефти после уточнения данных о продолжительности сброса, передаёт ТАСС. Учёные проводят анализ спутниковых и метеорологических данных, что позволит определить экологические последствия.

Напомним, наиболее крупная за последнее время авария с разливом нефтепродуктов произошла на территории ТЭЦ-3 НТЭК в Норильске. 29 мая 2020 года из-за просадки бетонного основания разрушился резервуар с дизельным топливом. В итоге разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. В связи с этим в Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Ущерб был оценён в 148 миллиардов рублей.

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