Президент РФ поручил главе МЧС лично отправиться в Якутию

Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву лично отправиться в Якутию, где сейчас бушуют лесные пожары. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву лично отправиться в Якутию, где сейчас бушуют лесные пожары. Сейчас в Республике Саха работают около 10 самолётов и вертолётов МЧС.

"Владимир Путин поручил Министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, задействованной в борьбе с пожарами", - говорится на сайте Кремля.

Напомним, 10 августа после поручения Президента РФ глава МЧС распорядился направить в Якутию два самолёта-амфибии Бе-200ЧС и один Ил-76. На них полетят 200 спасателей из Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС. На тот момент к тушению пожаров в регионе уже были привлечены два самолёта Ил-76, один Бе-200ЧС, а также два вертолёта - ВСУ-5 и Ми-8.

Ранее "Областная газета" сообщала, что дым от лесных пожаров из Якутии добрался до Среднего Урала. Синоптики прогнозировали, что в среду, 11 августа, ветры в атмосфере над северной частью УрФО сменят направление и будут препятствовать проникновению новых порций дыма в Свердловскую область.