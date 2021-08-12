После крушения на Камчатке вертолёта с туристами пропали восемь человек

Спасатели ведут поиски пропавших пассажиров. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения вертолёта МИ-8 в озеро на Камчатке. На борту находились 13 пассажиров, включая ребёнка, а также три члена экипажа.

Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» разбился около 10:00 12 августа. Он выполнял коммерческий полёт по маршруту аэропорт Николаевка Елизовского района – озеро Курильское. Вертолёт упал в озеро, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, восемь человек спаслось, двое из них в тяжёлом состоянии, передаёт РИА «Новости». Информация по остальным туристам и членам экипажа выясняется. Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, прибывшие на место крушения вертолёта водолазы не могут обследовать обломки, так как они лежат на глубине более ста метров, а оборудование позволяет погружаться на глубину 20 метров, сообщает агентство.

На место падения вылетели губернатор Камчатского края, спасатели регионального ГУ МЧС, врачи, следственная группа. Всего в спасательной операции задействованы более 60 человек и 10 единиц техники. При краевом правительстве создан оперативный штаб.

По факту крушения вертолёта следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения края Марины Волковой, Камчатская краевая больница готова к приёму пострадавших в результате ЧП с вертолётом, передаёт пресс-служба краевого минздрава. «Дополнительные места развёрнуты в травматологическом отделении, реанимационное отделение также готово к возможному приёму пострадавших. Кроме того, из Озерновской районной больницы на место происшествия направлены две бригады медицинских работников и организуются мероприятия по доставке пострадавших в Озерновскую районную больницу», – рассказала Марина Волкова.