По факту травмирования 19 пассажиров автобуса в Воронеже возбудили уголовное дело

Четыре человека находятся в реанимационных отделениях. Фото: Павел Ворожцов

В Воронеже по факту хлопка в пассажирском автобусе возбуждено уголовное дело. В результате инцидента 19 человек получили травмы, один из пассажиров в последующем скончался.

Установлено, что на остановке общественного транспорта, недалеко от торгового центра на улице Кольцовской в Воронеже, во время посадки пассажиров произошёл хлопок, сообщили в пресс-службе СКР. В результате люди получили травмы, а автобус - серьёзные механические повреждения.

Сейчас лечение в медучреждениях проходят 14 человек. Четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась. Как рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области, 12 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих из них медики оценивают как тяжёлое. Людей поместили в реанимационное отделение. Девять граждан получили травмы средней тяжести.

В ожоговое отделение ВОКБ №1 доставили двух человек. Один из них получил ожоги 1-й-2-й степени и был помещён в реанимацию в тяжёлом состоянии. Ещё одному человеку с поверхностными ожогами оказали помощь амбулаторно, госпитализация ему не потребовалась. Другой пациент получил помощь в областной офтальмологической больнице, после чего его перенаправили в БСМП №10 с травмами ног. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека). Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате комитета. Следователи продолжают осмотр места ЧП, допрашивают свидетелей, назначают комплекс экспертиз.

По поручению руководителя СКР в Воронеж направлены опытные специалисты Главного управления криминалистики для оказания практической помощи в осмотре места происшествия и для полного и объективного выяснения всех обстоятельств.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в качестве основной причины взрыва рассматривается техническая неисправность автобуса, так как по результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ выявлено не было. По предварительным данным, взрыв произошёл в районе бензобака в левой части автобуса. Ряд СМИ сообщает, что вероятной причиной взрыва могло стать неисправное газовое оборудование транспортного средства.