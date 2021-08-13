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Общество / Происшествия
13 августа 2021, 14:33

В Большом Истоке на промышленной площадке загорелось зерно

Пожар

Пожар произошёл на промышленном предприятии. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

В Сысертском городском округе произошёл пожар. В посёлке Большой Исток горела промышленная площадка. 

Сообщение о пожаре поступило в 11:03. На промышленной площадке по ул. Победы горело зерно в отдельно стоящей сушильной установке. Площадь возгорания составила 25 кв.м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 11:14 пожар был локализован, ещё через шесть минут открытое горение ликвидировано. Проливка конструкций завершена в 12:41. В тушении огня задействовали шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

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Областная газета Свердловской области

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