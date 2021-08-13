В Анапе ввели режим ЧС из-за угрозы залповых ливней

Курортный город ещё не справился с последствиями ночного разгула стихии. Фото: пресс-служба администрации Анапы

На черноморском побережье Краснодарского края в ночь на 13 августа прошли сильные ливни, что привело к подтоплению населённых пунктов в курортной части региона. Из-за неутешительных прогнозов синоптиков в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В пресс-службе администрации города отметили, что решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось под председательством главы города.

«По прогнозам, сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков - до 50 миллиметров. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур», - говорится в сообщении администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Уже сейчас действует полный запрет на купание в море и выход на маломерных судах в акваторию вблизи Анапы.

Наиболее сложная ситуация сейчас сложилась в посёлке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц. Мэр города распорядился предусмотреть дополнительные пункты временного размещения граждан в Витязево, Сукко, в районе Виноградного. Он также поручил в случае эвакуации уделять особое внимание ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, одиноким пожилым людям, которые проживают в зоне возможного подтопления.

Минувшей ночью на Анапу обрушилась трёхмесячная норма осадков. В ликвидации последствий разгула стихии были задействованы спасательные службы города и края, а также правоохранительные органы. Многие территории города оказались затоплены.

Как писала «Областная газета» недавно затопленными оказались улицы Екатеринбурга. В ночь на 6 августа на столицу Урала обрушилась сильная гроза. В результате разгула стихии оказались подтоплены дороги и парки, вышли из строя светофоры, множество домов остались без электроснабжения, а утром возникли проблемы с движением общественного транспорта. Ливень начался около часа ночи. По данным синоптиков, за три часа выпала месячная норма осадков – 70 миллиметров.