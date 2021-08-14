Синоптики прогнозируют мощные ливни в подтопленном Краснодарском крае

К утру 16 августа, по прогнозу, выпадет до 140 мм осадков. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

На Краснодарский край обрушился мощный циклон. Населённые пункты оказались подтоплены, из пяти оздоровительных лагерей эвакуировали почти одну тысячу детей, а синоптики на ближайшие дни прогнозируют сильные ливни.

Из-за мощных дождей, града, ветра до 25 метров в секунду была нарушена размеренная жизнь местных жителей и отдыхающих. В результате разгула стихии оказались подтопленными 1344 частных домовладения, 1683 придомовых территорий в 19 населенных пунктах, один участок краевой автомобильной дороги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 14-ти муниципальных образованиях введён режим «чрезвычайная ситуация». Существуют риски формирования смерчей, схода селей и камнепадов.

По данным на 7:00 мск, без электроснабжения оставались 108 тысяч человек в 11 населённых пунктах. Стихия помешала отдыху детей в пяти оздоровительных лагерях. В безопасную зону на период прохождения циклона было эвакуировано 989 детей.

Спасатели привели в готовность 76 пунктов временного размещения (ПВР), где могут переждать непогоду более 15 тысяч человек. Сейчас в восьми ПВР находятся 847 человек, в том числе 588 детей. Кроме того, из частных домов в станице Старотитаровской Темрюкского района были эвакуированы 25 человек.

Для усиления группировок в Анапе, Крымске и Темрюке направлены оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Для оценки ситуации применяются беспилотные летательные аппараты, организована работа оперативного штаба. В ликвидации последствий подтопления участвуют 1460 человек и 490 единиц техники.

Ожидается, что циклон будет оказывать своё действие на регион до утра 16 августа. Предполагается, что выпадет порядка 140 мм осадков.

Как писала «Областная газета», на черноморском побережье Краснодарского края в ночь на 13 августа прошли сильные ливни, что привело к подтоплению населённых пунктов в курортной части региона. Из-за неутешительных прогнозов синоптиков в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации. Купание и выход в море на маломерных судах запрещены.