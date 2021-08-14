На борту разбившегося в Турции самолёта Бе-200 были российские военные

По предварительным данным, самолёт врезался в гору. Фото: Алексей Кунилов

На борту разбившегося в Турции российского самолёта Бе-200 находились пятеро военнослужащих РФ и трое турок. Борт участвовал в тушении природных пожаров в стране.

Самолёт, который был арендован у России управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров, потерпел крушение в Кахраманмараше на юго-востоке Турции, сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.

К месту падения были направлены поисково-спасательные отряды. По данным Hurriyet, Бе-200 столкнулся с горой. В пресс-службе МЧС России рассказали, что самолёт не принадлежит ведомству, а дипломатическом представительстве России в Турции от комментариев отказались.

Напомним, что лесные массивы Турции охвачены пожарами с конца июля. Ситуация постепенно стабилизируется. Как сообщили «Облгазете» в бюро международного туризма «Спутник», спрос на путёвки из Свердловской области в этом направлении упал на 30–40 процентов.