Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Бе-200 в Турции

Владимир Путин направил соболезнования также и президенту Турции. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Бе-200, который разбился в Турции. На борту находились российские военнослужащие.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Российские военнослужащие, члены экипажа самолёта Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике, действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг.Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших", - сказал Владимир Путин.

Президент также высказал уверенность, что память о погибших навсегда сохранят в России и в Турции. Он поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военнослужащих к государственным наградам посмертно.

Кроме этого, он также направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну, потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час", - говорится в телеграмме главы российского государства.

Напомним, накануне на юго-востоке Турции в Кахраманмараше потерпел крушение самолёт, который был арендован у России управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров. На борту находили пять российских военнослужащих.