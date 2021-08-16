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16 августа 2021, 08:15

В Екатеринбурге на улице Бахчиванджи полыхал склад с мебелью

пожар

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге горел отдельно стоящий склад с мебелью, расположенный на ул. Бахчиванджи, 2г. Инцидент произошёл накануне вечером.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 21:12. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, огнеборцам, прибывшим на место происшествия, удалось избежать распространения огня на ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями и газораспределительную станцию.

В 21:42 пожар был локализован, в 21:54 - ликвидировано открытое горение. Также пожарные провели проливку и разбор сгоревших конструкций. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Областная газета Свердловской области

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