В Екатеринбурге на улице Бахчиванджи полыхал склад с мебелью

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге горел отдельно стоящий склад с мебелью, расположенный на ул. Бахчиванджи, 2г. Инцидент произошёл накануне вечером.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 21:12. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, огнеборцам, прибывшим на место происшествия, удалось избежать распространения огня на ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями и газораспределительную станцию.

В 21:42 пожар был локализован, в 21:54 - ликвидировано открытое горение. Также пожарные провели проливку и разбор сгоревших конструкций. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.