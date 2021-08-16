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Общество / Происшествия
16 августа 2021, 08:59

Число погибших при землетрясении на Гаити достигло почти 1,3 тысячи человек

Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1 297. Накануне сообщалось о 724 погибших.

Также стало известно о большем количестве пострадавших. Ранения получили, по крайней мере, 5,7 тысячи человек (ранее сообщалось о 2,8 тысяч граждан). Из них 3,2 тысячи - госпитализированы. Власти продолжают поиски людей под завалами, пишет ТАСС со ссылкой на французское информационное агентство.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити в субботу утром. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

Областная газета Свердловской области

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