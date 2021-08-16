Спасатели пока не могут извлечь три тела из лежащего на дне Курильского озера вертолёта

На месте работают военные со специальным оборудованием и водолазы МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасатели обнаружили тела троих погибших при крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке. Они находятся внутри винтокрылой машины на дне озера Курильское.

Спасателям удалось поднять на поверхность тела пяти человек. Еще три обнаружены внутри вертолёта, но извлечь их пока не удалось, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. «На месте работают три подразделения военных с различным специальным оборудованием и водолазы МЧС. Сегодня военные обследуют дно озера. В ближайшее время будет принято решение о том, каким способом извлечь вертолёт на поверхность. Все основные части вертолёта найдены», - рассказал заместитель председателя правительства региона.

По его словам, попытка попасть внутрь разбившейся машины была предпринята вчера,15 августа. С помощью специального оборудования спасатели обнаружили находящиеся внутри вертолёта тела. Также, предположительно, обнаружен «чёрный ящик», для поднятия которого доставят необходимое оборудование.

Стоит отметить, что по линии перевозчика «Витязь-Аэро» было принято решение о дополнительных выплатах семьям погибших: 2 миллиона рублей по страховому порядку, а также 1 миллион от авиакомпании.

Напомним, утром 12 августа вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Курильском озере. На его борту находилось 13 туристов и 3 члена экипажа. Выбраться из ударившегося о поверхность воды вертолёта удалось двум членам экипажа и шести пассажирам.

По факту крушения следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц»). Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов.