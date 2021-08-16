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16 августа 2021, 11:07

В Екатеринбурге на Вторчермете горел цех по дроблению камня

Пожарные машины и производственное здание

Тушение огня осложняло особенностями строения здания. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на ул. Монтёрская, 14 произошёл пожар. Возгорание случилось в производственном цеху по дроблению камня.

Сообщение о пожаре поступило в 07:22. На промышленной площадке горели транспортная лента и оборудование. Площадь пожара составила 50 кв.м. Конструктивные особенности здания осложняли тушение огня. 

"В 08:30 пожарные локализовали огонь, в 08:51 открытое горение было ликвидировано. В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций", - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области

На месте пожара работали 27 человек личного состава и 9 единиц пожарно-спасательной техники. 

Напомним, накануне вечером в Екатеринбурге горел отдельно стоящий склад с мебелью, расположенный на ул. Бахчиванджи, 2. Площадь пожара составила 200 квадратных метров

Областная газета Свердловской области

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