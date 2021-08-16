Толпа беженцев парализовала работу аэропорта в захваченном боевиками Кабуле

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) намерено в ближайшее время объявить из дворца президента в Кабуле о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Боевики занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения, а толпа беженцев штурмом взяла аэропорт.

Об этом со ссылкой на представителя талибов (движение запрещено в РФ) сообщает агентство Associated Press (AP). Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, предположительно, укрывается в Таджикистане. Боевики заявили, что «в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей». Центр города обезлюдел, на подъездах к аэропорту образовались значительные пробки - после захвата боевиками всех пограничных переходов покинуть Афганистан можно только через аэропорт Кабула.

Сейчас в аэропорту проводится операция по массовой эвакуации западных граждан. Американские военные, которые следят за правопорядком в ходе эвакуации граждан из Афганистана, открыли предупредительный огонь в воздух после того, как толпа прорвалась на лётное поле, сообщает AFP. «Мне очень страшно. Они стреляют в воздух. Я видел, как одну девушку задавили, она умерла», - приводит агентство слова очевидца.

BFM в свою очередь опубликовал видеозаписи, на которых видно, как сотни человек прорвались через заграждения аэропорта. Люди пытаются залезать на посадочные трапы самолётов, чтобы покинуть страну. По данным источников в Брюсселе, аэропорт Кабула остаётся единственным крупным объектом в Афганистане, контроль над которым удерживают силы НАТО. Безопасность здесь обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.

Ранее пресс-служба Госдепартамента США объявила, что Америка завершила эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле, напоминает ТАСС. Представитель Пентагона в свою очередь заявил, что Вашингтон намерен увеличить число военных в районе аэропорта в Кабуле до 6 тысяч человек.

Отметим, что в столице Афганистана введён комендантский час с 21:00 для «пресечения беспорядков». Патрули «Талибана» (организация запрещена в РФ) следят за порядком на улицах. Боевики обещали «строго наказывать» всех, кто будет замечен с оружием.

Как писала «Областная газета», сегодня, 16 августа, состоится заседание Совета Безопасности ООН по Афганистану. Кроме того, спецпредставитель Президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД планирует наладить контакт по телефону с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ). Предполагается обсудить обеспечение внешней охраны и безопасности российского посольства.

Спецпредставитель выразил уверенность, что с новым руководством Афганистана у России будут дружественные отношения. Однако с признанием нового режима РФ спешить не планирует.