Свердловские студенты-спасатели готовы отправиться тушить пожары в Якутии

Лесные пожары в регионах России случаются ежегодно. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области участники регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей готовы помочь Якутии с тушением лесных пожаров. У ребят уже есть аналогичный опыт, который они получили в Тюменской области.

Участники корпуса внимательно следят за развитием ситуации в Якутии. При необходимости они готовы вылететь в регион и оказать помощь. Все они имеют реальный опыт работы в условиях ЧС. Ребята из студенческого отряда спасателей ежегодно выезжают на тушение пожаров в Сибирь и другие регионы.

"Этим летом наши ребята помогли справиться с огненной стихией в Тюменской области. Отряд в составе 40 человек от нашего корпуса больше двух недель провёл в тюменских лесах. Тогда усилиями всех задействованных сил удалось стабилизировать ситуацию и не допустить ухудшения", - цитирует председателя свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей департамент информполитики Свердловской области.

Сейчас часть участников свердловского отделения также находятся в Крыму и помогают устранять последствия паводка и восстанавливать инфраструктуру.

Напомним, в минувшие выходные Президент России Владимир Путин провёл совещание, где обсуждалась ликвидация последствий подтоплений в Крыму и Краснодарском крае и природных пожаров в Якутии. Он дал поручение организовать спасение жизни и здоровье граждан. В Якутии необходимо организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов.

Добавим, дым от лесных пожаров на востоке страны дошёл даже до Урала. В Екатеринбурге несколько дней стоял смог и чувствовался запах гари.