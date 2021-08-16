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Общество / Происшествия
16 августа 2021, 17:22

Телефонные мошенники стали выманивать деньги от имени митрополита Екатеринбургского Евгения

Митрополит Евгений

Владыка попросил остерегаться обмана. Фото: Павел Ворожцов

Телефонные мошенники вновь стали совершать преступления, прикрываясь именем митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Злоумышленники звонят в монастыри и епархии по всей России и представляются именем владыки.

Митрополит сообщил об этом в своём телеграм-канале. Он рассказал, что злоумышленники просят денег для организации видеосъемок одного из телеканалов. «Они просят оказать финансовую помощь переводом на банковскую карту. Естественно, не мою», - поделился Митрополит Евгений, добавив, что за последние сутки узнал о двух таких случаях - Переславле-Залесском и Череповецкой епархии.

Владыка отметил, что поймать таких преступников крайне сложно. Он выразил надежду, что правоохранительные органы помогут. «Случаи участились, и епархия официально обратится по этому поводу. А всех, кто получит подобный звонок, заранее предупреждаю о мошенничестве», - написал митрополит.

Напомним, что это уже не первый случай мошенничества с использованием имени владыки. Как писала Областная газета, весной мошенник просил деньги, представляясь митрополитом по телефону. Его быстро вычислили полицейские. Звонившим оказался заключённый одной из исправительных колоний Нижнего Тагила.

Областная газета Свердловской области

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