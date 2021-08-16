Телефонные мошенники стали выманивать деньги от имени митрополита Екатеринбургского Евгения

Владыка попросил остерегаться обмана. Фото: Павел Ворожцов

Телефонные мошенники вновь стали совершать преступления, прикрываясь именем митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Злоумышленники звонят в монастыри и епархии по всей России и представляются именем владыки.

Митрополит сообщил об этом в своём телеграм-канале. Он рассказал, что злоумышленники просят денег для организации видеосъемок одного из телеканалов. «Они просят оказать финансовую помощь переводом на банковскую карту. Естественно, не мою», - поделился Митрополит Евгений, добавив, что за последние сутки узнал о двух таких случаях - Переславле-Залесском и Череповецкой епархии.

Владыка отметил, что поймать таких преступников крайне сложно. Он выразил надежду, что правоохранительные органы помогут. «Случаи участились, и епархия официально обратится по этому поводу. А всех, кто получит подобный звонок, заранее предупреждаю о мошенничестве», - написал митрополит.

Напомним, что это уже не первый случай мошенничества с использованием имени владыки. Как писала Областная газета, весной мошенник просил деньги, представляясь митрополитом по телефону. Его быстро вычислили полицейские. Звонившим оказался заключённый одной из исправительных колоний Нижнего Тагила.