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16 августа 2021, 23:08

Жители южной части Екатеринбурга жалуются на запах химикатов. На месте работает МЧС

Сотрудник МЧС

Сообщение о химическом запахе в районе Опытного завода поступила на пульт диспетчера в 20:50. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Жители посёлка Рудный, который расположен на юге Екатеринбурга, пожаловались на сильный запах химикатов в промзоне. Сотрудники инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части регионального управления МЧС проводят проверку на месте.

Сообщение о химическом запахе в районе Опытного завода поступила на пульт диспетчера в 20:50. Согласно информации в региональных СМИ, жители посёлка рассказывают о том, что местность окутало дымкой, которая пахнет серой.

"После замера проб воздуха, предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что информация оперативная и будет уточняться.

Областная газета Свердловской области

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