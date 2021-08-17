После жалоб екатеринбуржцев на запах химикатов санврачи провели проверку в Рудном

Сотрудники МЧС также провели замеры. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило информацию о выбросе химикатов в районе посёлка Рудный. Накануне жители южной части Екатеринбурга пожаловались на сильный запах.

Как сообщили в надзорном ведомстве, специалисты Роспотребнадзора заинтересовались информацией о выбросах химикатов с Опытного завода и туманом, накрывшим вследствие этого Рудный. Они выехали на место в полночь и произвели отбор проб атмосферного воздуха на определение концентрации веществ (углерода оксид, серы диоксид, азота диоксид, серной кислоты).

"Результаты лабораторных исследований показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ у близлежащей жилой застройки по измеренным показателям не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее "Областная газета" писала, что о химическом запахе в районе завода екатеринбуржцы сообщили в МЧС. Сотрудники инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части провели проверку. Спасатели не обнаружили предельно допустимой концентрации вредных веществ и заявили, что "угрозы жизни и здоровью граждан нет".

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