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17 августа 2021, 15:59

В Подмосковье разбился единственный образец нового военно-транспортного самолёта

Ил-112В

Ил-112В потерпел крушение во время испытательного полёта. Фото: Объединённая авиастроительная корпорация

В Московской области потерпел крушение опытный лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В. Экипаж из трёх человек погиб.

Как рассказали в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех», самолёт упал в лесной массив недалеко от аэродрома Кубинка при заходе на посадку во время тренировочного полёта.

Для выяснения причин аварии будет создана комиссия. Известно, что самолётом управлял заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. С ним на борту также находились лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. По данным ТАСС, выживших в катастрофе нет.

В СМИ и соцсетях появился видеоролик, на котором видно, что у Ил-112В в полёте загорелся правый двигатель. Самолёт стал совершать правый разворот, вероятно, чтобы зайти на посадку, но сорвался в штопор и рухнул в лес. После удара о землю он загорелся.

Справка

Ил-112В - лёгкий военно-транспортный самолёт предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Ил-112В должен прийти на смену самолётам Ан-26. Самолёт может эксплуатироваться на необорудованных аэродромах и грунтовых полосах, а также в самых сложных климатических условиях, сообщили в пресс-службе ОАК.

13 августа единственный лётный образец Ил-112В прибыл из Воронежа в подмосковный Жуковский для подготовки к участию в международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Ранее "Областная газета" писала, что в 2021 году форум «Армия» пройдёт на трёх площадках Центрального военного округа — в Екатеринбурге, Самарской и Новосибирской областях пройдёт с 26 по 28 августа.

Областная газета Свердловской области

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