В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жильцов 15-этажки

Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 15-этажном доме Екатеринбурга произошёл пожар. Огнеборцами были спасены 34 человека, в том числе 16 детей.

Информация об инциденте на улице Павла Шаманова, 28 поступила на пульт диспетчера в 14:53. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место спустя семь минут.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар случился в квартире на четвёртом этаже. Возгорание было оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Всего к тушению привлекались 10 человек и три единицы спецтехники.

Известно, что по лестничным маршам, при помощи масок дыхательных аппаратов огнеборцами были спасены 18 взрослых и 16 детей. Информации о пострадавших не поступало.