В МЧС заявили об угрозе распространения лесного пожара на санаторий в Первоуральском ГО

На защиту выставлены противопожарные посты численностью 4 единицы пожарной техники и 20 человек личного состава. Фото: Павел Ворожцов.

В Первоуральском городском округе на девяти гектарах действует лесной пожар. Он может распространиться на санаторий-профилакторий Озеро Глухое.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Уточняется, что расстояние от места пожара до санатория составляет два километра.

Чтобы предотвратить распространение пожара на лечебное учреждение, огнеборцы провели опашку и прокладку минерализированной полосы. Мониторинг обстановки проводится при помощи беспилотной авиационной системы.

"На защиту выставлены противопожарные посты численностью 4 единицы пожарной техники и 20 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Добавим, по информации Уральского гидрометцентра, 17-18 августа в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), на крайнем западе региона - ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

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