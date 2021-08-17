Президент России выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа самолёта Ил-112В

Весь экипаж самолёта погиб. Фото: Нина Георгиева.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким членов экипажа Ил-112В. При крушении самолёта никто не выжил.

Глава государства отметил, что члены экипажа - Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев - были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. "Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее "Областная газета" писала, что военно-транспортный самолёт потерпел крушение в Московской области. Ил-112В упал в лесной массив недалеко от аэродрома Кубинка при заходе на посадку во время тренировочного полёта. Самолётом управлял заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. С ним на борту также находились лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

Добавим, единственный лётный образец Ил-112В прибыл в подмосковный Жуковский из Воронежа. Предполагалось, что данная техника примет участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2021" (пройдёт с 26 по 28 августа в Екатеринбурге, Самарской и Новосибирской областях).