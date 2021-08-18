На Серовском тракте опрокинулся манипулятор с плитами, водитель погиб

Водитель зацепил правыми колёсами правую обочину и не справился с управлением. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 258 км Серовского тракта случилось ДТП. Машина "Урал", нагруженная плитами перекрытия, съехала в кювет и опрокинулась. Водитель погиб.

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП произошло около 16:00 17 августа. Автомобиль "Урал" под управлением мужчины 1989 года рождения ехал из Нижнего Тагила в Невьянск. Он был нагружен плитами перекрытия.

Водитель зацепил правыми колёсами обочину и не справился с управлением. Манипулятор съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности и вылетел через лобовое стекло. При опрокидывании автомобиль придавил водителя, он погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД провели замеры, составили процессуальные документы и установили личность погибшего.

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