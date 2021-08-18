Темы дня

Общество / Происшествия
18 августа 2021, 10:50

На Серовском тракте опрокинулся манипулятор с плитами, водитель погиб

Опрокинутый манипулятор

Водитель зацепил правыми колёсами правую обочину и не справился с управлением. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 258 км Серовского тракта случилось ДТП. Машина "Урал", нагруженная плитами перекрытия, съехала в кювет и опрокинулась. Водитель погиб.

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП произошло около 16:00 17 августа. Автомобиль "Урал" под управлением мужчины 1989 года рождения ехал из Нижнего Тагила в Невьянск. Он был нагружен плитами перекрытия.

Водитель зацепил правыми колёсами обочину и не справился с управлением. Манипулятор съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности и вылетел через лобовое стекло. При опрокидывании автомобиль придавил водителя, он погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД провели замеры, составили процессуальные документы и установили личность погибшего. 

Читайте также:

В Каменском ГО в результате ДТП погиб человек, двое пострадали.

В Свердловской области за выходные выявили 187 пьяных водителей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.08.2021, 13:47 / Общество
Глава Екатеринбургской митрополии выразил надежду на возвращение храма на месте здания "Рубина"
18.08.2021, 13:37 / Общество
В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 20 914 человек
18.08.2021, 13:32 / Общество
В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 516 человек
18.08.2021, 13:03 / Общество
В Екатеринбурге изменятся схемы движения 30 трамвайных и автобусных маршрутов
18.08.2021, 12:53 / Общество
Уральский вуз выделит более 500 тысяч рублей на помощь студентам из Афганистана