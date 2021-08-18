На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении вертолёта Ми-8

На месте работали военные со специальным оборудованием и водолазы МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В Камчатском крае со дна Курильского озера подняли тела всех погибших при крушении вертолёта Ми-8. Теперь осталось достать сам вертолёт.

Об этом рассказал губернатор Камчатского края в Telegram-канале.

"Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолёта на Курильском озере. Теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолёта, это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии", - говорится в посте.

Напомним, утром, 12 августа, вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Курильском озере. На его борту находилось 13 туристов и 3 члена экипажа. Выбраться из ударившегося о поверхность воды вертолёта удалось двум членам экипажа и шести пассажирам.